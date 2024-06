Luka Modric geht erhobenen Hauptes, Calcio geht auch ohne Juventus: Drei Dinge, die bei Kroatien gegen Italien auffielen

© getty

Kroatiens Säulenheiliger: Luka Modric verabschiedet sich erhobenen Hauptes

Zerschellt an den krakenartigen Extremitäten von Gigio Donnarumma beim Elfmeter: Das hätte Luka Modric einfach nicht verdient gehabt, dass sein voraussichtlicht letzter Auftritt bei einem internationalem Turnier so sang- und klanglos endet. Und so traf der Altmeister nur 31 Sekunden nach seinem verschossenen Elfmeter eben mit Gewalt zum letztlich nutzlosen, aber zunächst reanimierenden 1:0 für Kroatien. Auch wenn Kroatien schließlich wegen Mattia Zaccagnis Traumtor in der Nachspielzeit so gut wie ausgeschieden ist - Modric tritt erhobenen Hauptes von der internationalen Bühne ab.

Was war nicht alles an - berechtigter Kritik - heruntergeprasselt auf den 38-Jährigen und seine restlichen auch schon weit über mittelalten Mittelfeld-Buddies nach den enttäuschenden Auftritten gegen Spanien und Albanien zum Auftakt in diese EM: Zu langsam, zu wenig zielgerichtet, das Spiel zu verschleppend, zu erfolglos und überhaupt - zu sehr über dem Zenit und viel zu alt.

Alles wahr, Modric ist doch nicht der Benjamin Button des Weltfußballs. Nachdem es lange so ausgesehen hatte, dass er immer jünger werden würde, wurde er zuletzt sehr schnell sehr alt, aber zur Wahrheit gehört auch: Modric hatte schon beim 2:2 gegen Albanien 64 Pässe im letzten Drittel gespielt, die zweitmeisten eines Spielers bei einer EM nach Mesut Özil (74 bei der EM 2012 gegen Griechenland) überhaupt.

Als er unter dem frenetischen Applaus der kroatischen Fans in der 81. Minute gegen Italien ausgewechselt wurde, waren es zwar nur 23 Pässe im letzten Drittel, aber das waren wieder mit Abstand die meisten aller Spieler auf dem Platz. Auch die meisten Pässe ins Angriffsdrittel (8) und Schüsse (3) gab er ab für seine Mannschaft.

Modric, der Säulenheilige des kroatischen Fußballs, der ziemlich sicher noch ein Jahr dranhängen wird bei Real Madrid, war wieder der entscheidende Spieler Kroatiens. Beim Gegentor saß er schon draußen. Er wurde zurecht zum Spieler des Spiels ausgezeichnet.