Kroatien vs. Italien: EM Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kroatien ist bei dieser EM immer noch nicht in Tritt gekommen. Nur mit einem Sieg müssen die Kroaten die Hoffnungen auf das Weiterkommen bei der EM noch nicht begraben. Italien steht dagegen mit drei Zählern auf dem zweiten Rang in der Gruppe B.

Vor Beginn: Das Duell in der Gruppe B startet um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Kroatien und Italien.