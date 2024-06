Genau das haben Europa und der Fußball gebraucht! Eine Liebeserklärung an die EM

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Warum Deutschland der ideale Ausrichter einer Europameisterschaft ist

Aktuell treiben sich mehrere Millionen Menschen aus 24 unterschiedlichen Ländern in Deutschland herum. Mindestens, es wurden nämlich auch schon walisische und nordirische Trikots gesichtet. Nicht qualifiziert kamen sie offenbar einfach nur zum Feiern. Für eine solche Unmenge an Menschen geht es bisher unverschämt friedlich zu.

Ja, es gab vereinzelte Auseinandersetzungen zwischen Engländern und Serben oder zwischen Türken und Georgiern. Ja, es gab die unnötigen Hassgesängen von kroatischen und albanischen Fans gegen Serbien. In Relation zur Gesamtzahl der anwesenden Fans sind das aber zu vernachlässigende Ausnahmen.

Viel repräsentativer sind da Schotten mit rot-weiß-roten Fischerhüten, die in Düsseldorf gemeinsam mit Österreichern "No Scotland, no Party" singen. Oder Engländer und Dänen, die in Frankfurt Arm in Arm zu "Don't look back in Anger" schunkeln. Allerorts kommt es zu Verbrüderungs-Szenen. "Die Stimmung ist toll. Das Land und die Leute sind sehr freundlich. Die Menschen kommen, um den Fußball zu feiern", beobachtete Dänemarks Pierre-Emile Höjbjerg.

Im Herzen von Europa ist Deutschland der ideale Ausrichter einer Europameisterschaft. Fans aus etlichen Ländern können verhältnismäßig einfach, schnell und kostengünstig anreisen. Die Niederländer hatten es nicht weit nach Hamburg, die Tschechen waren schnell in Leipzig, genauso die Franzosen in Düsseldorf oder die Belgier in Frankfurt. Aus Schottland kam sogar einer zu Fuß!

Noch kürzer - nämlich einmal aus der Haustüre hinaus - haben es viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder deren Nachkommen, die in Deutschland längst heimisch geworden sind und bei der EM ihre Herkunftsländer unterstützen. Vor allem türkisch-, albanisch- oder kroatischstämmige Menschen feiern bei den Spielen ihrer Mannschaften riesige Feste in Deutschlands Metropolen. Nennenswerte negative Zwischenfälle gab es auch hierbei bisher keine.