DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum Duell mit der Niederlander: Ein Lichtblick in der grundsoliden Notelf - Wirtz blass

Deutschland - Niederlande, Noten: Oliver Baumann

Zweites Keeper-Debüt in dieser Länderspielphase: Nachdem in Bosnien erstmals Alexander Nübel beginnen durfte, bekam gegen die Niederlande Baumann den Vorzug. Der 34-jährige Hoffenheimer ist mit 34 Jahren und 134 Tagen der drittälteste Debütant in der DFB-Geschichte. Lange nicht gefordert, ehe er in der 90. einen Schuss von Donyell Malen stark parierte. Mitte der ersten Halbzeit spielte er einmal mutig mit und bekam dafür Szenenapplaus. Note: 3.