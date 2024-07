DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum EM-Viertelfinale gegen Spanien: Kroos gibt zum Abschied die Foul-Maschine - mehrere Joker im Fokus

© getty

Deutschland - Spanien, Noten: Kai Havertz

Mit seinem lebhaften Auftritt samt Elfmeter-Treffer gegen Dänemark kühlte Havertz die Debatten um seine Berechtigung in der deutschen Startelf etwas ab, die Rufe nach Füllkrug wurden leiser. Gegen Spanien war Havertz erneut ein steter Aktivposten an vorderster Front, trat aber auch erneut als Chancentod in Erscheinung. In der 21. vergab er eine vielversprechende Kopfballchance, in der 35. zielte er mit dem Fuß zu ungenau, sein Schuss in der 72. wurde geblockt, in der 82. chippte er aus großer Distanz drüber, in der 86. scheiterte er abermals per Kopf, dann ausgewechselt. Note: 3,5.