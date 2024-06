Muss sich Deutschlands Sergio Ramos "den Mund zutapen"? Robert Andrichs spezielle Rolle im DFB-Team

© getty

"Mund zutapen" wegen neuer UEFA-Regel? Andrichs kreative Idee

Sperren sind auch für Andrich eine stete Gefahr: In bisher 355 Spielen im Erwachsenenfußball sammelte er 95 Gelbe Karten und neun Platzverweise, nach fünf Länderspielen hält er bei zwei Verwarnungen. So gerne Andrich Gegenspielern kleine Rempler mitgibt, so gerne unterhält er sich auch mit Schiedsrichtern - was er bei der EM tunlichst vermeiden sollte. Aufgrund der neuen UEFA-Vorgaben dürfen auf dem Platz nur noch die jeweiligen Kapitäne mit dem Schiedsrichter sprechen, alle anderen Gesprächsanfragen sollen mit einer Gelben Karte beantwortet werden.

Für Andrich ist diese Vorgabe "auf jeden Fall schwierig", wie er betont: "Ich muss mir noch überlegen, wie ich das am besten mache. Ob ich mir den Mund zutape oder so etwas in die Richtung. Ich verstehe zwar den Gedanken dahinter, aber Emotionen gehören im Fußball für mich persönlich dazu."

Was bei Andrichs Raubein-Inszenierung bisweilen zu kurz kommt, ist seine unbestrittene fußballerische Klasse. Exemplarisch steht sein Traumpass auf Maximilian Beier vor dessen vergebener Großchance beim Testspiel gegen die Ukraine. Für Leverkusen gelangen Andrich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart und im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen die AS Rom sensationelle Tore aus der Distanz, am letzten Spieltag der Bundesliga traf er gegen den FC Augsburg sogar mit der Hacke.

In 45 Pflichtspielen sammelte Andrich in der abgelaufenen Saison elf Scorerpunkte (sechs Tore, fünf Vorlagen). Werte wie von Sergio Ramos, nur dass dieser einst ausschließlich per Kopf für Gefahr sorgte.

Robert Andrich: Seine bisherigen Karriere-Stationen