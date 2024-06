Daten-Maschinerie im Hintergrund: Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB-Team mit Statistiken arbeitet

© imago images / Avanti

Toni Kroos und Stefan Reinartz kennen sich von Bayer Leverkusen

Die gängigste Impect-Kennzahl ist die der überspielten Gegner mit einem Pass, seit jeher die Paradedisziplin des vermeintlichen Querpass-Toni. Ermittelt werden aber auch andere Werte wie überspielte Gegner als Passstation, ein Indikator für kluges Freilaufverhalten. "Damit beispielsweise Toni Kroos einen guten Pass spielen kann, muss es auf der anderen Seite einen Spieler geben, der sich gut gezeigt hat", erklärt Reinartz. "In dieser Rubrik haben wir in Deutschland mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz einige der weltbesten Spieler."

Anders als Musiala und Wirtz wird wie Real Madrids Kroos auch Havertz vom FC Arsenal in Deutschland bisweilen kritisch gesehen. Reinartz erkennt dabei ein Muster: "Viele deutsche Legionäre kommen hierzulande in der Öffentlichkeit nicht gut weg - vor allem technisch begabte Spieler. Das betrifft nicht nur Kroos, sondern beispielsweise auch Havertz und früher Mesut Özil."

Kroos und Reinartz kennen sich seit gemeinsamen Zeiten in Leverkusen übrigens bestens. Während seiner aktiven Karriere ließ sich Reinartz zudem genau wie Kroos von Volker Struths Agentur Sports 360 beraten, ein weiterer berühmter Klient ist Bundestrainer Nagelsmann.

Reinartz war bereits in Kroos' Podcast "Einfach mal Luppen" zu Gast, Kroos trat im Gegenzug in Reinartz' Analyse-Format "The Mixtape" bei Amazon Prime auf. Als Kroos 2021 seinen mittlerweile revidierten Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündete, postete Impect in seinen sozialen Netzwerken eine Grafik mit Kroos' beeindruckenden Packing-Werten bei den zurückliegenden Turnieren und schrieb mit Blick auf die Querpass-Toni-Kritik: "Vielleicht verstehen sie es, wenn du weg bist."