DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum dritten EM-Spiel gegen die Schweiz: Jamal Musiala wird zum doppelten Unglücksraben

Deutschland - Schweiz, Noten: Kai Havertz

Deutschlands falsche Neun agierte vor allem in der Anfangsphase mobiler als zuletzt gegen Ungarn und war somit besser ins Kombinationsspiel eingebunden - mal wich er ins Mittelfeld aus, mal nach rechts. Gleich viermal kam er gefährlich zum Abschluss: In der 3. scheiterte er per Kopf nach einer Kroos-Ecke, in der 42. mit einem Schuss, in der 68. und 85. abermals per Kopf. Note: 3,5.