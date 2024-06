DFB-Team, News und Gerüchte: "Der beste Torwart, der jemals gespielt hat!" Dickes Lob für Manuel Neuer - Gegenwind für Lothar Matthäus

© imago images

DFB-Team, News: Kai Havertz adelt Manuel Neuer

Kai Havertz hat Manuel Neuer in den höchsten Tönen gelobt - obwohl Deutschlands Nummer 1 beim Test gegen die Ukraine in einer Szene unglücklich ausgesehen und zuletzt auch im Trikot des FC Bayern München gepatzt hatte.

"Auf mich zumindest nicht und ich glaube, auch auf keinen anderen", sagte kicker auf die Frage, ob Neuers Unsicherheiten Auswirkungen auf die Mannschaft hätten. "Von 500 Aktionen passiert einmal so etwas, aber in den anderen 499 Aktionen rettet er uns, hilft uns, Spiele zu gewinnen", ergänzte der Angreifer des FC Arsenal.

Havertz ging sogar noch eine Stufe weiter und erklärte, der Kapitän des FC Bayern sei "der beste Torwart, der jemals gespielt hat. Wenn du weißt, dass er im Tor steht, gibt dir das ein anderes Gefühl".

Selbst sieht sich Havertz derweil als Mittelstürmer. "Hier sehe ich mich ganz klar als Neuner, da habe ich auch in den letzten sechs Monaten bei Arsenal gespielt", sagte der 24-Jährige: "Ich werde mich aber auch nicht beschweren, wenn ich auch mal wieder auf die Acht oder Zehn soll."

Konkurrenz im Sturm gibt es jedoch reichlich: Niclas Füllkrug und Deniz Undav stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann zwei weitere Optionen zur Verfügung. Havertz will vermeiden, dass ihm ein ähnliches Schicksal wie bei der verkorksten WM-Endrunde 2022 in Katar unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick droht.

"Es gab in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren für mich viele gute Zeiten, aber auch Entscheidungen, die ich persönlich nicht so ganz verstanden habe - zum Beispiel, dass ich bei der WM in Katar nach dem ersten Spiel auf die Bank musste", sagte der frühere Leverkusener: "Gerade als Offensivspieler hilft es, wenn man konstant auf dich setzt und du nicht befürchten musst, nach einem schlechten Spiel gleich infrage gestellt zu werden."