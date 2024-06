Ilkay Gündogan entwickelt sich zum Problem für Julian Nagelsmann: Erkenntnisse zum Remis des DFB-Teams gegen die Ukraine

© getty

Genie und Wahnsinn: Manuel Neuer ist ein Sicherheitsrisiko

Vom aktuellen Kapitän zum alten: 551 Tage nach seinem letzten Länderspiel bei der WM 2022 in Katar feierte Manuel Neuer gegen die Ukraine sein Nationalmannschafts-Comeback. Wie zuletzt beim FC Bayern München präsentierte sich der 38-Jährige auch beim DFB-Team zwischen Genie und Wahnsinn.

Mit einem tollen Reflex vereitelte Neuer in der ersten Halbzeit einen Schuss von Roman Yaremchuk, souverän parierte er auch in der 60. gegen Mykhailo Mudryk. Hängen blieb aber vor allem sein krasser Fehlpass auf Andrej Yarmolenko nahe der Mittellinie in der 88. Minute. Zu Neuers großem Glück endete der ukrainische Gegenstoß mit einer Abseitsstellung. "Ich habe Yarmolenko auf der linken Seite in meinem Blickfeld nicht gesehen", erklärte Neuer. "Dementsprechend war es für mich eine klare Situation, dass ich den Ball nach links chippe."

Der Auftritt gegen die Ukraine erinnerte an seine durchaus fehleranfällige Rückrunde beim FC Bayern und explizit an das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid. Damals zeigte Neuer mehrere famose Paraden, ehe er kurz vor Schluss mit einem kapitalen Patzer das Ausscheiden einleitete. In seiner aktuellen Genie-oder-Wahnsinn-Form kann Neuer zwar wie zu besten Zeiten zum Retter avancieren, ist aber auch ein Sicherheitsrisiko für das DFB-Team.