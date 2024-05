Deutschland, Fahrplan bis zur EM: Testspiele, Termine, Zeitplan, Spielplan, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

© getty

Deutschland, Fahrplan bis zur EM: Testspiele, Termine, Zeitplan, Spielplan,

Bevor das DFB-Team am 14. Juni in der Allianz Arena gegen Schottland die EM eröffnet, ist es noch im Rahmen von Testspielen im Einsatz - zwei an der Zahl.

Der erste Test findet am Montag, den 3. Juni, in Nürnberg gegen die Ukraine statt. Im zweiten und letzten Testspiel misst sich die Nagelsmann-Elf in Mönchengladbach mit Griechenland.

Zwei Trainingslager sind vor der EM geplant. Der erste Teil findet vom 26. bis 30. Mai in Blankenhain in Thüringen statt und hat also bereits begonnen. Die Spieler und das Trainerteam verweilen dabei im Spa & GolfResort Weimarer Land. Alle Nominierten, die zu diesem Zeitpunkt noch mit ihren Vereinen im Einsatz sind, sind in Blankenhain nicht mit dabei und stoßen erst später beim zweiten Trainingslager hinzu. Die Stars des Leverkusener Double-Siegers - Florian Wirtz, Jonathan Tah, und Robert Andrich - werden am Mittwoch (29. Mai) erwartet. Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona sollen ebenfalls unter der Woche noch dazustoßen.

Am 31. Mai wird man dann weiterziehen nach Herzogenaurach, wo es dann ans Eingemachte geht. Im bereits vertrauten "Home Ground" von Ausrüster Adidas bezieht der DFB-Tross dann sein Quartier für die EM. Im Rahmen des zweiten Trainingslagers finden auch die oben bereits erwähnten Testspiele gegen die Ukraine und Griechenland statt.