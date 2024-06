DFB-Team: Julian Nagelsmann hat einen EM-Notfallplan entwickelt

"Natürlich haben wir schon einen Notfallplan, was passiert, wenn noch zehn Minuten zu spielen sind und wir unbedingt ein Tor brauchen", versicherte Bundestrainer Julian Nagelsmann im "Spielmacher"-Podcast von 360Media mit Sebastian Hellmann.

Mit seinen Spielern hat der 36-Jährige für den Fall der Fälle ein Schlüsselwort vereinbart. Die entsprechende Situation habe seine Elf "vorher trainiert, so dass die Spieler wissen, was sie machen müssen, wenn ich 'Notfallplan' rein rufe. Die Abläufe sind drin", sagte Nagelsmann.

Die DFB-Auswahl bestreitet am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland ihre EM-Generalprobe. Das Turnier beginnt eine Woche später in München mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland.