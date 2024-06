DFB-Team, News und Gerüchte: Jamal Musiala sieht Zeit gekommen - Kylian Mbappé würde Finale gegen Deutschland unterschreiben

© getty

DFB-Team, News: Jamal Musiala glaubt an den Titel

Jamal Musiala sieht schon bei der anstehenden Heim-Europameisterschaft die Zeit des DFB-Teams gekommen. "Wir sind als Nationalmannschaft durch schwere Phasen gegangen. Aber es kann hier etwas Großes entstehen. Wir haben Erfahrung, aber auch Talent. Ich halte das durchaus für möglich und bin optimistisch: Unsere Zeit ist jetzt! Denn ich spüre eine sehr gute Energie hier", sagte der Profi des FC Bayern München der Sport Bild.

Wenn Deutschland am Freitag in München gegen Schottland die EM eröffnet, liegen viele Hoffnungen auf dem 21-Jährigen und Florian Wirtz vom deutschen Meister Bayer Leverkusen. "Flo und ich haben die gleichen Ideen. Wir können in engen Räumen kombinieren, dribbeln. Und wir müssen das nicht erzwingen! Wir haben Spaß daran, miteinander zu zocken. Wir suchen uns auf eine ganz natürliche Art und Weise. Wir träumen davon, bis zum Ende des Turniers durchzuzocken", sagte Musiala.

Dass er selbst bei einem Titelgewinn eventuell sogar für den Ballon d'Or in Frage kommen könnte, glaubt Musiala derweil nicht. "Ich glaube eher an Toni Kroos: Er könnte mit einem EM-Sieg die Wahl gewinnen. Ich will das Thema ohne Druck angehen. Meine Zeit kommt, ich konzentriere mich auf mein Spiel, Titel mit Bayern und der Nationalmannschaft sind mein Ziel", so der Jungprofi. Mittelfeld-Lenker und DFB-Rückkehrer Kroos (34) wird seine große Karriere nach der EM beenden.