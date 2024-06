"Im negativen Sinn gezeigt": Toni Kroos vor EM-Auftakt gegen Schottland "mehr als gewarnt"

"Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, physisch stark", sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid vor dem Spiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München und fügte an: "Wir sind mehr als gewarnt."

Kroos erwartet eine kompakt verteidigende und auf Konter ausgerichtete Mannschaft. Schottland sei die "Kategorie Gegner, mit der sich die Nationalmannschaft in den vergangen Jahren sehr schwer getan hat", betonte der 34-Jährige.

In der Rolle des Topfavoriten sieht Kroos die DFB-Auswahl nicht. "Man muss nicht anfangen zu fliegen. Ich sehe es nicht so, dass man uns zu den Favoriten machen muss. Aber wir wissen, welches Potenzial wir haben", sagte der Weltmeister von 2014.

Deswegen ist Kroos auch in die Nationalmannschaft nach fast dreijähriger Pause zurückgekehrt. Der EM-Titel fehlt ihm noch in seiner Karriere. "Natürlich bin ich hungrig. Ich habe nach wie vor Lust auf Erfolg und will dieses Turnier gewinnen", sagte Kroos.