"Mit einem Mentaltrainer wäre alles besser gelaufen": Michael Cuisance im Interview über seine bisherige Karriere und den FC Bayern München

Sie haben für den FC Bayern, Olympique Marseille und in der Serie A gespielt. War der Schritt in die 2. Bundesliga schwierig für Ihr Ego?

Cuisance: Ich habe in den letzten Jahren nicht gut gespielt. Deshalb wusste ich, dass mich kein Topklub will. Ich wollte zu einem familiären Verein, bei dem ich in Ruhe arbeiten und das öffentliche Bild von mir verbessern kann. In Deutschland wurden viele Unwahrheiten über mich erzählt. Ich will zeigen, dass ich ein Arbeiter bin und wieder mein Top-Niveau erreichen kann. Ich bin auf dem richtigen Weg.

Kritik an Ihnen gab es reichlich: nicht zugebundene Schuhe, ein Leibchen-Wurf in Richtung Julian Nagelsmann, angeblich fehlende Demut. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Cuisance: Kritik ist in Ordnung. Aber es ist traurig, wenn Unwahrheiten erzählt werden. Ich hatte in Gladbach eine super Zeit. Nach meinem Wechsel wurden aber plötzlich Dinge als Probleme dargestellt, die mir gegenüber nie als solche genannt wurden. Das war für mich schwer zu akzeptieren. Zum Beispiel die Geschichte mit den offenen Schuhen. Wenn jemand ein Problem damit hat, kann er zu mir kommen und sagen: "Mika, bitte mach' deine Schuhe zu." Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es aber nicht okay, wenn man nichts sagt und sich nachher öffentlich darüber beschwert.

In Gladbach haben Sie mit Manager Max Eberl zusammengearbeitet, er gilt als designierter Sportvorstand des FC Bayern. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?

Cuisance: Er war immer nah an der Mannschaft dran. Wir hatten eine super Beziehung. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann wieder zusammenarbeiten.

