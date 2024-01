"Keiner der Bosse hat sich für die Jugend interessiert": Heiko Vogel im Interview über seine Zeit beim FC Bayern München und FC Basel

© getty

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht eine Vergangenheit im Profifußball, um als Trainer auf höchstem Niveau zu arbeiten?

Vogel: Ich war selbst nie Profi, das hatte aber gesundheitliche Gründe. Während meiner Lehrjahre beim FC Bayern habe ich gemerkt, wie viel man von Ex-Profis wie Kurt Niedermayer oder Tiger Gerland mitnehmen kann. Als Profi sammelt man Erfahrungswerte, die man nicht erlernen kann. Bei diesem Thema stelle ich übrigens einen großen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Fußball-Nationen fest.

Welchen?

Vogel: In Spanien, Frankreich oder Italien werden aus großen Spielern viel öfter große Trainer. Ich denke da an Pep Guardiola, Xabi Alonso, Zinédine Zidane und Carlo Ancelotti. Bei ihnen habe ich das Gefühl, dass sie das Spiel lieben und weiterentwickeln wollen. In Deutschland scheinen viele Topspieler dagegen froh zu sein, nach dem Karriereende etwas anderes zu machen oder Experten zu werden. Der Weltmeistermannschaft von 1990 ist kein einziger großer Trainer entsprungen. Auch Schweinsteiger oder Lahm wollen ihr unglaubliches Fußballwissen nicht als Trainer weitergeben. Das finde ich schade.

Im Sommer steht die Heim-Europameisterschaft an. Was halten Sie von Bundestrainer Julian Nagelsmann, was trauen Sie der Mannschaft zu?

Vogel: Julian ist eine sehr gute Wahl. Er hat bei den bisherigen Stationen seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und auch einige Erfolge vorzuweisen. Er lässt attraktiven, offensiv ausgerichteten Fußball spielen, was zum Charakter unserer Nationalspieler passt. Ich bin davon überzeugt, dass wir über sehr viel individuelle Qualität verfügen und sie auch im Sommer als Mannschaft auf den Platz bringen werden. Zusammen mit den Franzosen und Italienern zähle ich unsere Nationalmannschaft zu den Favoriten auf den EM-Titel.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation des DFB?

Vogel: Der DFB hat in den letzten Jahren nicht immer eine glückliche Figur abgegeben. Mit der Inthronisierung von Rudi Völler (Sportdirektor, Anm. d. Red.) hat man aber die richtige Richtung eingeschlagen. Er verfügt über immense Erfahrung in unterschiedlichsten Positionen und hat die nötige Persönlichkeit und Strahlkraft. Er verkörpert Werte, die unseren Fußball ausgezeichnet haben und vielleicht etwas in Vergessenheit geraten sind. Außerdem glaube ich, dass der Fußball als solcher jetzt wieder mehr in den Fokus gerückt wird. Das ist unverzichtbar. Dass wir nach wie vor über ausreichend Talent verfügen, zeigen die Erfolge unserer aktuellen U17. Wir haben mit Blick auf die Nationalmannschaft jetzt lange genug Trübsal geblasen. Nach jedem Gewitter folgt auch wieder Sonnenschein, auf den sollten wir uns im kommenden Sommer freuen.