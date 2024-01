Erwartbare Entscheidung, großes Vermächtnis: FC Bayern München trennt sich wohl von Marco Neppe

Als Pep Guardiola den FC Bayern München trainierte, war Marco Neppe formal nichts weiter als ein einfacher Scout. Aber dennoch hinterließ er beim Star-Trainer offenbar bleibenden Eindruck. "Wenn ich Pep in Manchester besuche, will er immer wissen: 'Was macht Marco?'", erzählte Michael Reschke mal im Gespräch mit SPOX.

Reschke fungierte von 2014 bis 2017 als Technischer Direktor des FC Bayern München. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es, einen 28-jährigen Regionalligaspieler von Alemannia Aachen als Scout zu verpflichten. In den darauffolgenden zehn Jahren legte Marco Neppe einen erstaunlichen Werdegang hin, er schaffte es bis zum Technischen Direktor und Transfer-Entscheider.

Nach seiner Ankunft in München entwickelte sich Neppe schnell zu Reschkes engstem Vertrauten. "Schon bei den Verpflichtungen von Joshua Kimmich und Kingsley Coman war Marco in der Entscheidungsfindung mein wichtigster Dialog-Partner", sagt Reschke. Kimmich kam 2015 für 8,5 Millionen Euro vom damaligen Zweitligisten RB Leipzig, Coman im selben Jahr zunächst per Leihe von Juventus Turin.

Kurz vor Reschkes Abschied 2017 wurde Neppe zum Leiter der Scouting-Abteilung befördert. Fortan arbeitete er intensiv mit dem zeitgleich neu installierten Sportdirektor Hasan Salihamidzic zusammen.