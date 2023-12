"Wie ein trotziges Kind" und "regelrecht zickig": Kommunikations-Experte analysiert Thomas Tuchels Öffentlichkeitsarbeit beim FC Bayern München

© getty

Und damit zurück zum Schlagabtausch mit Matthäus und Hamann.

Cramer: Die Episode begann bei der Pressekonferenz am Freitag. Ein Journalist sprach Tuchel auf Matthäus' und Hamanns Kritik bezüglich einer fehlenden Weiterentwicklung der Mannschaft an. Tuchel erwiderte, dass er bei den beiden "auch keine Entwicklung" erkennen würde. Netter Scherz. Die Journalisten haben gelacht. Davon war er, so schien es, beeindruckt. Tuchel hat vielleicht gedacht, die Öffentlichkeit sei der gleichen Meinung wie er und nehme die beiden auch nicht ernst. Von diesem Eindruck ließ er sich treiben und ist das ganze Wochenende darauf herumgeritten. Das war albern, ein Laientheater. Dieser Auftritt hat ihm geschadet. Tuchel ist ein sehr intelligenter Mensch. Aber intelligente Menschen tun sich oft schwer mit dem Thema Emotionen.

Unterschätzt er die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit?

Cramer: Er nimmt sie als notwendiges Übel. Es fällt ihm offensichtlich schwer, die medialen Mechanismen und die Umstände zu akzeptieren, denen er als Trainer des FC Bayern ausgesetzt ist. Jeder, der diesen Job antritt, weiß, was ihn erwartet. Dass er in jeder Fernsehsendung, in jeder Zeitung, auf jedem Portal permanent besprochen und kritisiert wird. Als Bayern-Trainer ist er Gesicht des Klubs. Es geht nicht nur um 4-4-2 oder Pressing und Raute.

Welcher Trainer gab Ihrer Meinung nach das stimmigste Gesicht des FC Bayern ab?

Cramer: Der späte Jupp Heynckes war sicher perfekt. Tuchel erinnert mich dagegen an den jungen Heynckes. Nachdem Heynckes 1997 im UEFA-Cup-Halbfinale mit Teneriffa gegen Schalke ausgeschieden ist, hat er die komplette Pressekonferenz in Gelsenkirchen auf spanisch abgehalten. So war Jupp Heynckes als junger Trainer: zickig, eingeschnappt, trotzig. Ein großer Trainer wurde er erst, nachdem er zur Vaterfigur gereift ist. Dann hat er Ruhe und Wärme ausgestrahlt. Natürlich ist der Vergleich unfair, denn das Ganze ist natürlich auch eine Altersfrage. Diese Ausstrahlung fehlt Tuchel aber noch - und übrigens auch Nagelsmann. Das zu ändern, wird Tuchels größte Herausforderung für die nächsten Jahre. Fachlich ist er ein herausragender Trainer, sonst wäre er nicht da, wo er ist. Ob er auch ein großer Trainer wird, entscheidet sich nicht zuletzt bei diesen Themen außerhalb des Platzes.