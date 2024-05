"Kompany sagt ab": FC Bayern München böse aufs Korn genommen

"Hat Bayern mit Bayer verwechselt: Vincent Kompany sagt Trainerjob wieder ab", titelte Der Postillon in einem Artikel auf seiner Homepage und legte dem 38-jährigen Belgier Zitate in den Mund.

"Das ist jetzt schon etwas peinlich. Ich dachte, ich unterschreibe bei Bayer, nicht bei Bayern mit 'n' hintendran. Natürlich wollte ich zum deutschen Meister und Pokalsieger wechseln und nicht zu irgendeiner titellosen Truppe, das können Sie sich sicher denken", heißt es in einem erfundenen Statement von Kompany.

Und weiter: "Nichts gegen Bayern, aber das hätten die auch ruhig nochmal klarstellen können, dass sie nicht Bayer Leverkusen sind. Es liegt doch auf der Hand, wie leicht man das durcheinanderbringen kann. Ich werde in der kommenden Saison jedenfalls sicher nicht irgendwo in München an der Seitenlinie stehen."