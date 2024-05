"Führte zu inneren Konflikten": Bayern-Star Min-Jae Kim offenbart Zwiespalt nach öffentlicher Kritik

Der Koreaner hatte in der Schlussphase der abgelaufenen Saison nach schwächeren Auftritten seinen Stammplatz in der Münchner Innenverteidigung an Matthijs de Ligt und Eric Dier verloren.

Vor allem im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real machte Kim eine unglückliche Figur. Beim 0:1 ließ er sich von Vinícius Jr. zu weit aus der Viererkette ziehen und verlor im Anschluss das Laufduell gegen den schnellen Brasilianer. Darüber hinaus verschuldete er den Strafstoß, der zum späten 2:2 führte.

"Als Verteidiger habe ich immer mit Überzeugung gespielt. Doch hier (beim FC Bayern; Anm.d.Red.) waren solche Eigenschaften nicht immer gefragt, was zu inneren Konflikten bei mir führte", erzählte Kim nun im Interview mit t-online und dem koreanischen Portal Footballist.

Seine aggressive Art, zu verteidigen und den Ball aktiv erobern zu wollen, sei im System der Bayern unter Trainer Thomas Tuchel immer wieder kritisiert worden. "Es gab viele Momente während des Spiels, in denen ich gezögert habe. Weil ich nicht mit voller Überzeugung spielen konnte", sagte Kim und betonte gleichzeitig: "Ich habe mich sehr bemüht, das zu zeigen, was der Trainer wollte."