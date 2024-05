Dann halt die Stromkästen: Wie das tote Münchner Stadtderby zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 weiterlebt

© imago images

Rot-blaues München: Stromkästen wie Chamäleons

"Eigentlich ist es pervers", gibt Bayern-Fan Salzweger zu. Aber dennoch: "Gerade bei unseren jungen Fans ist die Rivalität mit Sechzig sehr ausgeprägt, obwohl viele von ihnen noch kein Profi-Derby miterlebt haben. Die Jungen wollen die Geschichten der Alten nachleben." Jung, mit seinen 49 Jahren diesbezüglich verwirrenderweise dennoch eher der Kategorie Alt zuzuordnen, weiß von den Löwen Ähnliches zu berichten. Und zwar aus allererster Hand, sein Sohn ist schließlich im Umfeld der aktiven Fanszene beheimatet.

Der Feind von nebenan ist halt immer noch der spannendste. In Ermangelung an sportlichen Duellen, wird sich in anderen Disziplinen gemessen. Wer überklebt mehr Sticker des Rivalen? Wer entwirft größere und schönere Graffitis? Wer schreibt den Namen seines Klubs oder seiner Fangruppe an mehr öffentlich sichtbare Orte? "In letzter Zeit hat sich vor allem das Stromkasten-Bemalen zu einem großen Wettkampf entwickelt", berichtet Salzweger. "Das finde ich schön, die Dinger sind eh so hässlich." Überall in München gibt es am Straßenrand rote und blaue Stromkästen, die auch mal wie Chamäleons über Nacht ihre Farbe wechseln.

Die optische Oberhand in München hat aktuell der FC Bayern, das gibt selbst Jung zu: "Außer in Giesing sind die Roten leider präsenter." Durch die Rückkehr ins Grünwalder Stadion sei ihm bei seinen Löwen "der Fokus auf Giesing" generell zu groß geworden: "Ich habe schon den Anspruch, dass wir für die ganze Stadt und nicht nur für unser Viertel stehen."

Der Grat zwischen Verschönerung und Straftat ist bei öffentlichen Malereien oder Schmierereien, je nachdem wie man es sieht, unterdessen schmal. Als 2020 beispielsweise die historischen Mauern um das St.-Anna-Kircherl am Harlachinger Berg mehrmals die Farben wechselten, klagte der Pfarrvikar über einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Prozesse gab es in jüngerer Vergangenheit auch wegen bemalter S-Bahn-Waggons.

Vermehrt kam es darüber hinaus zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den aktiven Fanszenen. 2019 griffen Löwen-Fans ein Lokal im Westend an, in dem sich Bayern-Anhänger mit befreundeten Fans des FC Carl-Zeiss Jena aufhielten. Jena gastierte damals für ein Drittligaspiel gegen den TSV 1860 in München. Derartige Partien gegen Freunde des Feindes dienen Fanszenen als willkommene Stellvertreter-Duelle, so war es auch zu Zweitliga-Zeiten der Löwen bei Spielen gegen die roten Freunde vom VfL Bochum. Keinen konkreten Anlass brauchte es im März 2023 für eine Schlägerei zwischen Roten und Blauen an der Implerstraße, wenige Tage später folgte eine Auseinandersetzung am Wettersteinplatz nach einem Regionalligaspiel der Bayern-Reserve im nahen Grünwalder Stadion.

