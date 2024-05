"Bin froh, dass ich hart geblieben bin": Thomas Tuchel pochte auf Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München

Thomas Tuchel verrät: Hatty Kane aktuell "im Ausland"

Für das abschließende Bundesligaspiel gegen Hoffenheim wird der Torjäger allerdings verletzt fehlen. "Er ist im Ausland", sagte Tuchel auf der PK. Damit kann der englische Nationalstürmer auch nicht mehr den Rekord von Robert Lewandowski knacken, der in der Spielzeit 2020/2021 41 Tore. Kane steht derzeit bei 36 Treffern.

Kane sei in "ärztlicher Behandlung bei seinem persönlichen Arzt. Er kann nicht mitfahren. Es war in Madrid schon grenzwertig und wir haben es mit Spritzen und Behandlungen versucht. Der Rücken hat komplett zugemacht, es ist schlimmer geworden und in Alltagsbewegungen immer wieder aufgebrochen."

Tuchel muss beim Saisonfinale auf zahlreiche Profis verzichten. Neben Kane fallen auch Leroy Sane, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Raphael Guerreiro aus. Sacha Boey sei zwar "fit, aber aus privaten, traurigen Gründen nicht im Kader".