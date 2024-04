FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Interesse an Barcelonas Frenkie de Jong flammt offenbar wieder auf

© Getty

FC Bayern München, News: Ministerpräsident Markus Söder gegen Kimmich-Verkauf

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in die Personaldebatten beim FC Bayern München eingemischt und für einen Verbleib von Joshua Kimmich plädiert. "Kimmich gehört zum FC Bayern", sagte er der Bild.

Der deutsche Nationalspieler wurde zuletzt als Transfer-Kandidat bei den Münchnern gehandelt, sein Vertrag läuft 2025 aus. "Man muss nicht immer nur Spieler von woanders herholen, wenn man selber gute hat. Ich habe damals das Ziehenlassen von David Alaba als großen Fehler erachtet. Sowas sollte man nicht wiederholen", forderte Söder.

Er nannte das Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal, bei dem Kimmich per Kopf das einzige Tor des Duells erzielt hatte, als Nachweis, was der deutsche Nationalspieler zu leisten imstande sei. "Wenn ich das mal vergleiche zwischen Kimmich und Declan Rice. Rice wurde so gehyped und so beeindruckend war es am Mittwoch nicht. Da war eher Kimmich beeindruckend. Darum hoffe ich, dass das zusammenwächst, was in Bayern zusammengehört", meinte er.