Julian Nagelsmann sollte es werden, aber der will lieber Bundestrainer bleiben. Passenderweise tauchte am Freitag die nächste News auf, wer angeblich kurz davor steht, beim FCB zu unterschreiben: Zinédine Zidane soll laut der spanischen Mundo Deportivo in München unterschreiben.

Kein Wunder, dass diese Nachricht im Internet fleißig kommentiert wird. Wir haben die besten Kommentare gesammelt: