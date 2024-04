"Praktisch beschlossene Sache": Zinédine Zidane wird offenbar neuer Trainer beim FC Bayern München

© (C)Getty Images

FC Bayern: Was ist mit Ralf Rangnick und Unai Emery?

Auch der kicker nennt Zidane als Kandidat beim FC Bayern. Allerdings nur als ein Name, der neben Unai Emery (Aston Villa) an der Säbener Straße diskutiert werde.

Laut kicker bleibt Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick ein Topkandidat auf die Tuchel-Nachfolge. Der 65-Jährige könne sich ein Engagement beim FCB grundsätzlich vorstellen, dürfte aber wenig erfreut darüber sein, dass es in der Öffentlichkeit so wirkt, als wäre er nach Alonso und Nagelsmann nur die dritte Option, heißt es in dem Bericht.