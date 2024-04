FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Der Effzeh muss derweil punkten, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Der Rückstand auf Rang 16 beträgt einen Punkt, das rettende Ufer ist vier Punkte entfernt.

vor Beginn Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der deutsche Rekordmeister auch in der Bundesliga zurück in die Spur finden. Zumal am Mittwoch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal ansteht.

vor Beginn Der Anpfiff ertönt um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem FC Bayern München und 1. FC Köln.