"Ich möchte nicht in seiner Haut stecken": Ex-Trainer des FC Bayern München bemitleidet Max Eberl

Ribbeck über Tuchel: "Hatte von Anfang an einen schweren Stand"

Warum es mit Trainer Thomas Tuchel, der den Verein nach der Saison verlassen wird, nicht geklappt hat? "Er ist ein toller Trainer, keine Frage, er wurde nicht einfach so Champions-League-Sieger. Aber er hatte von Anfang an einen schweren Stand. Die Umstände, unter denen er zu Bayern kam, waren nicht leicht. Dazu kam ja auch die Trennung von Kahn und Salihamidzic", so der ehemalige Bundestrainer.

Ribbeck war von März 1992 bis Dezember 1993 Coach des FC Bayern. Nach seiner Zeit als Bundestrainer beendete er im Juni 2000 seine Karriere.