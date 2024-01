Ratlosigkeit und Uneinigkeit: Was bei der Pleite des FC Bayern München gegen Werder Bremen auffiel

© Imago Images

FC Bayern München: Konrad Laimers Analyse lässt tief blicken

Und was sagen die Spieler? Auch die wirkten eher ratlos und diagnostizierten sich gewissermaßen selbst ein Einstellungsproblem. "Komischerweise haben wir im Training oftmals mehr Freude und dadurch auch Energie", betonte Müller: "Eigentlich kenne ich es eher andersrum: Trainieren tun wir eigentlich ungern, aber auf das Spiel haben wir Bock."

Laut Kimmich waren "die Bremer hungriger", Kapitän Manuel Neuer vermisste das nötige "Selbstverständnis" und Müller "Energie". Energie fehlte übrigens auch an der Seitenlinie: Tuchel saß fast die gesamte Spieldauer auf der Bank, feuerte seine Mannschaft kaum an.

Besonders tief blicken ließ die Analyse von Aushilfs-Rechtsverteidiger Konrad Laimer. "Komisch still" habe er die Mannschaft auf dem Platz empfunden: "Da muss einfach mehr kommen, wenn man merkt: Heute wird es zäh, wir finden nicht so den Rhythmus in unserem Spiel." Es hätte "eine Aktion, einen Sprint, einen gewonnenen Zweikampf" gebraucht, der "die ganze Mannschaft mitreißt. Das hat heute gefehlt."