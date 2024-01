FC Bayern München, News und Gerüchte - "Inakzeptabel normalerweise": Thomas Tuchel scherzt über stockende Transfer-Bemühungen

© getty

FC Bayern München, News: Matthijs de Ligt schon wieder im Lauftraining

Der FC Bayern München kann im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag womöglich doch auf Innenverteidiger Matthijs de Ligt zurückgreifen. Der Niederländer, der sich im Kurztrainingslager in Faro/Portugal eine Blessur am linken Knie zugezogen hatte, ist am Mittwoch wieder ins Lauftraining eingestiegen.

"Er hatte Glück im Unglück. Es ist schmerzabhängig, aber keinerlei Verletzung", sagte Trainer Thomas Tuchel am Rande des Mittwochstraining in Faro: "Wir hoffen, dass er am Freitag zurück ins Mannschaftstraining kann, und dann müsste er auch am Sonntag spielen können."

Neuzugang Eric Dier, der als Vertreter de Ligts gegen Bremen in Frage kommen könnte, hat indes wegen der Geburt seines ersten Kindes das Trainingslager verlassen. "Das ist ein sehr guter Grund, um abzureisen", sagte Tuchel: "Sportlich und persönlich ist das für ihn natürlich doof, er hatte hier drei gute Trainingseinheiten." Sollte der Engländer am Freitag ins Mannschafts-Training zurückkehren, ist sein Bundesliga-Debüt gegen Bremen möglich.

