BVB, News und Gerüchte: Eine halbe Million Euro! Trikot von Jadon Sancho wird bei Borussia Dortmund zum Renner

BVB, Gerücht: Donyell Malen wird Borussia Dortmund wohl nicht verlassen

In den vergangenen Monaten hatten sich die Gerüchte gehäuft, wonach Donyell Malen vor einem vorzeitigen Abgang beim BVB schon in diesem Winter stehen würde. Nun jedoch berichten Sky und Bild, dass die Borussia mit dem Niederländer plant und ein Wechsel daher so gut wie ausgeschlossen sei.

Auch, weil ohnehin kein Angebot für Malen vorliegt. Sollte sich daran etwas ändern und eine Offerte von aberwitzigen Dimensionen eintreffen, könnte sich an der Haltung des BVB aber offenbar noch ändern, heißt es.

Dortmund wird nachgesagt, mindestens die 30 Millionen Euro wieder haben zu wollen, die man 2021 in den 24-Jährigen investierte. Der Offensivspieler wechselte damals von der PSV Eindhoven zu den Westfalen.