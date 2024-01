FC Bayern München, News und Gerüchte: Fulham hält sich nicht an eine Abmachung - João Palhinha wohl zu teuer für den FCB

© twitter.com/fcbayerncampus

FC Bayern, Gerücht: Aznou erstmals im Bayern-Kader

Nachwuchsspieler Adam Aznou steht beim Testspiel am Samstag gegen den FC Basel erstmals im Kader der ersten Mannschaft. Das berichtet Sky. Der 17-Jährige habe sich in der Trainingswoche empfohlen.

Dem Bericht zufolge wird Aznous Fördervertrag an seinem 18. Geburtstag im Juni automatisch in einen Profivertrag umgewandelt, der bis 2027 läuft. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund habe Aznou in der Youth League genau unter die Lupe genommen und sei mit seiner Entwicklung sehr zufrieden.

