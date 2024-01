FC Bayern München: "Auf allerhöchstem Niveau zu unbeweglich!" Kritik an Dayot Upamecano

Jürgen Kohler hat die Leistungen von Dayot Upamecano beim FC Bayern München in der bisherigen Saison eingeordnet und dabei kritische Worte gefunden.

"Dayot Upamecano hatte Licht und Schatten, bei seinen Fehlern erkenne ich ein wiederkehrendes Muster", sagte der Weltmeister von 1990 im kicker.

Der französische Innenverteidiger stehe "öfter falsch zum Gegenspieler, im Strafraum ist er mir auf allerhöchstem Niveau zu unbeweglich", meinte Kohler weiter, um dann ein versöhnliches Fazit zu ziehen: "Internationale Klasse hat er dennoch verkörpert."

Der 25-jährige Upamecano, der in München bis 2026 unter Vertrag steht, kam in der laufenden Saison in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.

Sein Partner in der Innenverteidigung war häufig Min-Jae Kim. Der 27-Jährige sei "solide bis ordentlich" gewesen, sagte Kohler: "Vor allem in Anbetracht der Umstände mit Vereinswechsel, Militärdienst in Südkorea und Vielfliegerei."