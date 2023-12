Ehemaliger Berater von João Palhinha glaubt weiterhin an Wechsel zum FC Bayern München: "Träumt immer noch davon"

Der ehemalige Berater von João Palhinha, Fernando Meira, glaubt weiterhin an einen Wechsel des Portugiesen zum FC Bayern München. Das verriet der einstige Kapitän des VfB Stuttgart im Gespräch mit Sport1.

"Palhinha träumt immer noch davon, bei Bayern zu spielen. Und Bayern wird im Januar noch mal Druck machen, da bin ich mir sicher", erklärte Meira.

Der Transfer zu Palhinha war im Sommer am Deadline Day noch auf der Zielgeraden geplatzt, weil der FC Fulham kurzfristig keinen Ersatz für den defensiven Mittelfeldspieler verpflichten konnte.

"Es ist traurig, dass so ein toller Spieler, der aktuell Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft ist, beim FC Bayern seine Chance sieht, dann aber doch nicht dorthin wechseln durfte. Er war bereits in München, um den Vertrag zu unterschreiben, doch dann zerplatzte Palhinhas Traum“, sagte der Deutsche Meister von 2007 und ergänzte: "Es tat mir leid für den Jungen. Das war nicht einfach für ihn.“

Palhinha galt auf der Suche nach einer "Holding Six" als Wunschlösung des in München damals noch aktiven Transfer-Ausschusses um Trainer Thomas Tuchel. Im Raum stand eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro.

Anschließend hatte Palhinha seinen Vertrag zu besseren Bezügen bis 2028 verlängert, dennoch ist ein Wechsel dem Vernehmen nach nicht vom Tisch. Auch der FC Liverpool soll Interesse an dem 28-Jährigen zeigen.