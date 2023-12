"Zu schnelle" Kabinen-Ansprache - und irre Skilift-Pläne: Brisante Details zur Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern München

Trotz eines schwachen Auftritts führte der FC Bayern in jener Partie zur Pause mit 1:0. Zur Überraschung der Spieler sollen der Vorstandsvorsitzende Kahn und Sportvorstand Salihamidzic ungewöhnlicherweise Nagelsmanns Kabinenansprache beigewohnt haben. Laut SportBild fiel deren Analyse anschließend ernüchternd aus: "Der Trainer spräche zu schnell, die Spieler könnten seinen Anweisungen nicht folgen. In den Gesichtern sahen sie ratlose Blicke. Ohne motivierende Worte schickte sie der Trainer wieder zurück aufs Feld."

Letztlich verlor der FC Bayern mit 1:2 und damit die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Noch am selben Sonntagabend sollen sich die Bosse darauf verständigt haben, dass es mit Nagelsmann nicht weitergehen könne. Während der Trainer anschließend auf Ski-Urlaub im österreichischen Zillertal weilte, trafen sich Kahn und Salihamidzic am Dienstag erstmals mit Thomas Tuchel und boten ihm den Job als Trainer des FC Bayern an - dieser willigte ein.