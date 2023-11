Thomas Tuchel vom FC Bayern München im Interview mächtig angefressen nach erneuter Kritik von Lothar Matthäus: "Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen"

Vor dem Topspiel der Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern München hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus auf die Stichelei von Thomas Tuchel gelassen reagiert. In diesem Zuge erneuerte er seine Kritik an der Entwicklung des deutschen Rekordmeisters unter dem FCB-Trainer. Tuchel war daraufhin im Interview sichtlich genervt.

Tuchel war am Freitag auf einer Pressekonferenz auf die andauernde Kritik bezüglich der fehlenden Weiterentwicklung der Bayern unter seiner Führung von Matthäus und Experten-Kollege Didi Hamann angesprochen worden und mit seiner Antwort für großes Gelächter gesorgt. "Ich sehe bei den beiden auch keine Entwicklung. Können wir bitte vorspulen?", sagte er lachend.

"Coole Antwort, cooler Konter", sagte Matthäus in seiner Rolle als Sky-Experte vor Spielbeginn, beharrte aber auf seinem Standpunkt: "Ich bin natürlich stets mit dem FC Bayern in Kontakt." Er halte die Augen und Ohren auf und schaue jedes Bayern-Spiel an.

Matthäus weiter: "Und wenn ich die letzten sechs, sieben unter Thomas betrachte, war für mich das Spiel unter Julian Nagelsmann attraktiver und andererseits waren auch einige Niederlagen in Schlüsselspielen dabei. Nicht nur in der letzten Saison, sondern jetzt auch im Pokal in Saarbrücken und im Supercup gegen RB Leipzig."

Ergebnistechnisch würde es derzeit aber passen. Schließlich sind die Bayern sowohl in der Bundesliga - vor dem BVB-Spiel - als auch in der Champions League (neun Punkte aus drei Spielen) noch ungeschlagen, erkannte Matthäus an und betonte: "Aber das wie, dieses Beherrschen des Gegners, diese Leichtigkeit, diese Freude, die ich häufig gesehen habe, habe ich nicht in Istanbul gesehen. Habe ich nicht Kopenhagen gesehen, nicht in Mainz gesehen. Diese Entwicklung ist für mich nicht in diese Richtung gegangen, wie es sich wahrscheinlich viele Bayern-Fans wünschen."

Tuchel: "Ich möchte nicht stören, wenn die Experten ..."

Kurz darauf zeigte sich Tuchel sichtlich angefressen im Interview mit Patrick Wasserziehr. Als dieser den Bayern-Coach auf dessen kurz angebundenen Antworten ansprach, sagte Tuchel: "Ich möchte nicht stören, wenn die Experten [Sky-Runde um Matthäus, Anm. d. Red.] über uns sprechen."

Auf die Frage was er damit meinen würde, wiederholte Tuchel seine Aussage genervt und ergänzte: "Gerne die nächste Frage." Wasserziehr wollte daraufhin wissen, was ihn gestört habe. Tuchel entgegnete: "Nichts. Alles gut. Haben sie noch eine Frage? Dann los geht's!" Anschließend ging er noch auf die Startelf und einzelne Spieler ein.

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ging in der Expertenrunde mit Matthäus anschließend auf Tuchels Interview ein. "Er [Tuchel; Anm. d. Red.] ist einfach nicht zufrieden mit den Ergebnissen oder dem Spiel in Saarbrücken. Von daher ist es richtig, dass er genervt ist. Das schafft Konzentration am heutigen Tag.

Matthäus sagte daraufhin: "Der Spruch gestern in der Pressekonferenz war gut. Heute hat er nicht den souveränsten Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, dass die Mannschaft des FC Bayern heute Abend souveräner auftritt und die Fans zufrieden sind."

Auch Hamann hatte im Laufe des Samstags auf Tuchels Seitenhieb reagiert. "Ich fand es sehr witzig und amüsant, was er gestern gesagt hat", erklärte er bei der Sky-Sendung "Guten Morgen Fans!"

"Das gehört halt dazu. Diese Streit- und Diskussionskultur ist etwas, was uns immer ausgezeichnet hat. Das geht durch die sozialen Medien ein Stück weit verloren", ergänzte Hamann: "Deswegen bin ich da der Letzte, der sich da ungerecht behandelt fühlt. Er soll auch mal was sagen und sich verteidigen - und auch seine Mannschaft und den Verein."

