FC Bayern München, News und Gerüchte: Real Madrid und Barcelona hoffen offenbar auf Transfer von Leroy Sané

Leroy Sané hat mit seinen starken Leistungen in dieser Saison für den FC Bayern München die beiden spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona angeblich auf den Plan gerufen. Die News zum FCB heute.

© getty FC Bayern, Gerücht: Real Madrid und Barcelona beschäftigen sich angeblich mit Leroy Sané Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern München läuft 2025 aus. Über eine Verlängerung will der deutsche Rekordmeister in Kürze mit dem Flügelspieler verhandeln, doch laut der spanischen Sportzeitung Sport haben nun auch Real Madrid und der FC Barcelona Interesse am 27-Jährigen. Die beiden spanischen Top-Klubs wollen demnach dazwischengrätschen, falls es mit den Verhandlungen zwischen Sané und dem FCB nicht gut läuft. Der Sommer 2024 könnte dabei der Zeitpunkt werden, um Sané ein Angebot zu machen. Sollte es bis dahin keine Einigung zwischen Bayern und Sané geben, wäre dies die letzte Möglichkeit für die Münchner, eine ordentliche Ablösesumme für den Offensivstar zu erzielen. "Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Der Verein will Gespräche führen, aber im Moment will ich mich noch auf die Saison konzentrieren. Der FC Bayern wird mein erster Ansprechpartner sein, alles weitere kommt von alleine", sagte Sané kürzlich.

© getty FC Bayern, News: Miroslav Klose wollte Florian Wirtz zum FCB holen Der FC Bayern München ist angeblich an einer Verpflichtung von Bayer Leverkusens Florian Wirtz interessiert. Dass die Bayern hinter dem Nationalspieler her sind, ist allerdings nicht neu: Wie Miroslav Klose nun verriet, war er bereits am Jugendspieler Wirtz dran, doch zu einem Transfer nach München kam es nicht. "Ich hatte mich auch bemüht, Florian Wirtz nach München zu lotsen", sagte der WM-Rekordtorschütze dem kicker. "Bei der Meisterschaft der U17 hat er uns als jüngerer Jahrgang im Alleingang zerschossen", erinnerte er sich. "Bei ihm wie Jamal Musiala war sofort zu spüren, dass sie auf der großen Bühne auftauchen würden", ergänzte Klose. Klose hatte zwischen 2019 und 2020 die U17 des FC Bayern trainiert.

© getty FC Bayern, News: Willy Sagnol schwärmt von Mathys Tel Bayerns ehemaliger Rechtsverteidiger Willy Sagnol hat von Münchens Stürmer Mathys Tel geschwärmt: "Er ist immer noch ein sehr junger Spieler, seine Entwicklung ist aber wirklich gut", sagte Sagnol Foot Mercato. "Ich denke, dass er enormes Potenzial hat. Was ich sehe, überzeugt mich davon, dass er auf dem richtigen Weg ist", fügte er hinzu. Tel glänzt in der laufenden Saison bei den Bayern als Joker: Er kommt in 17 Einsätzen in allen Wettbewerben auf neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Assists).

© getty FC Bayern, News: "Was denkst du dir dabei?" - Reiner Calmund kritisiert Leroy Sané Der ehemalige Bundesliga-Manager Reiner Calmund hat Bayern Münchens Leroy Sané für sein Abwehrverhalten beim Länderspiel gegen die Türkei (2:3) scharf kritisiert. "Jetzt ist er individuell schuld an dem Gegentor", sagte Calmund bei Sport1. Er meinte das 1:1, als Sané seinen Gegenspieler Ferdi Kardioglu ziehen ließ. "Da sag ich doch: Junge, da muss der Wecker klingeln!", meinte Calmund. "Der steht da frei. Das ist doch ganz einfach. Dafür machst du einen Jugendspieler zur Sau", regte sich der Ex-Manager von Bayer Leverkusen auf. "Da musst du doch sagen: Was denkst du dir dabei?", ergänzte Calmund.