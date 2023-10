FC Bayern München, News und Gerüchte: Leverkusen-Trainer Xabi Alonso soll eine FCB-Klausel haben

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso hat offenbar eine Klausel für den FC Bayern München in seinem Vertrag. Jerome Boateng will angeblich nicht ins Ausland wechseln. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

Alonso ließ seine aktive Laufbahn nach Stationen bei Real Sociedad und eben Liverpool sowie Real beim FC Bayern ausklingen. In München spielte der Spanier von 2014 bis 2017.

Beim FC Bayern sitzt Cheftrainer Thomas Tuchel trotz der einen oder anderen Spannung fest im Sattel. Der Nagelsmann-Nachfolger ist noch bis 2025 an die Roten gebunden.

Die Gerüchte um einen Abschied von Xabi Alonso von Bayer Leverkusen bekommen neue Nahrung - und auch der FC Bayern spielt eine Rolle. Wie die Sport Bild berichtet, hat der ehemalige FCB-Mittelfeldstratege in seinem Vertrag beim Werksklub eine Ausstiegsklausel, die im kommenden Sommer gültig ist. Jene Klausel gilt für seine drei Ex-Klubs Bayern, FC Liverpool und Real Madrid.

Auch nach der Verletzung von Dayot Upamecano, der bis zu sechs Wochen ausfallen könnte, soll sich am Standpunkt der Bayern-Bosse in Bezug auf Boateng nichts geändert haben.

Boateng trainiert aktuell in der U23 des FC Bayern mit , um sich auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber fit zu halten. Laut Sky sei es auch möglich, dass der 35-Jährige während dieser Länderspielpause wieder Einheiten mit den Profis absolviert.

Jérôme Boateng hat sich nach Sky -Informationen dagegen entschieden, seine Karriere in Brasilien oder Russland fortzusetzen. Demnach habe der aktuell vereinslose Innenverteidiger Offerten aus diesen beiden Ländern abgelehnt.

Der FC Bayern ist nach wie vor auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld und Koné war bereits in der Vergangenheit ein Thema an der Säbener Straße.

© getty

FC Bayern München, News: Chef der Saudi Pro League schwärmt von Jamal Musiala

Michael Emenalo ist begeistert von Bayern Münchens Ausnahmetalent Jamal Musiala (20). Der Fußballdirektor der Saudi Pro League lockte mit viel Geld im vergangenen Sommer namhafte, meist ältere Spieler in die Wüste. In der tz betonte er, die Saudi Pro League sei "offen für jeden einzelnen Superstar, der Teil davon sein will. Je jünger sie sind, desto besser."

Dann führte er aus: "Ich hoffe also, dass diese jungen, wunderbaren Superstars oder auch aufstrebende Größen wie Musiala, den ich absolut bewundere, eines Tages selbst die Entscheidung treffen werden, zu uns zu kommen. Aber ich hoffe, dass sich das organisch entwickeln wird."

Emenalo koordiniert die Transferaktivitäten der vier großen Klubs der Saudi Pro League. Dabei steht massig Geld aus dem Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) zur Verfügung. Der ehemalige Chelsea-Funktionär kennt Musiala noch aus dessen Zeit in der Premier League.