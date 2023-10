FC Bayern: Kingsley Coman wünscht Paris Saint-Germain den Champions-League-Sieg

Kingsley Coman (27) wünscht sich, dass PSG seinen ersten Champions-League-Titel gewinnt - allerdings nur, falls er die Trophäe mit dem FC Bayern verpassen sollte. Der gebürtige Pariser durchlief einst die Akademie des Hauptstadtklubs und spielte als Teenager dreimal in der Ligue 1 für den französischen Spitzenklub.

"Als ein Spieler, der in Paris groß geworden ist, hoffe ich, dass PSG die Champions League gewinnt. Aber als Spieler von Bayern München hoffe ich das natürlich nicht", erklärte der 27-Jährige im Lager der französischen Nationalmannschaft und ergänzte mit Blick auf eine mögliche Rückkehr: "Man weiß nie, ob ich eines Tages den Verein wechseln werde."

Coman sprach auch über seinen Schritt, PSG im Jahr 2014 Richtung Juventus zu verlassen: "Ich denke, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich den Verein verließ, eine gute Entscheidung getroffen habe. Denn die Situation im Verein war damals ganz anders. Egal, um welchen Klub es sich handelt, es ist nicht einfach, die Champions League zu gewinnen. Aber seit ich PSG verlassen habe, hat sich der Verein weiterentwickelt - er ist zu dem Verein geworden, auf den alle schauen und der als Favorit in der Champions League gilt."

Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern. Zunächst war er für zwei Jahre von Juve ausgeliehen, anschließend zog der FCB eine Kaufoption, die bei 21 Millionen Euro Ablöse lag. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Höhepunkt seiner Zeit in München war das gewonnene Champions-League-Finale 2020 gegen PSG - in dem er per Kopf den Siegtreffer markierte. Bayern und Paris standen sich danach noch zweimal in der Königsklasse gegenüber: 2021 setzte sich PSG im Viertelfinale durch und 2023 der FC Bayern im Achtelfinale.

Coman steht im Kader der französischen Nationalmannschaft, die am Freitag gegen die Niederlande in der Qualifikation für die EM 2024. inDeutschland antritt.