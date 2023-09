Effektiver als Lewandowski und Haaland: Mathys Tels blendende Entwicklung beim FC Bayern München

Im Schatten von Harry Kane nimmt Mathys Tel beim FC Bayern München eine blendende Entwicklung: Der 18-jährige Stürmer aus Frankreich fällt nicht nur mit beeindruckenden Statistiken auf - sondern auch mit seiner Liebe für den Klub.

Robert Lewandowski? Ein Tor alle 99,6 Minuten. Erling Haaland? Ein Tor alle 75,2 Minuten. Mathys Tel? Ein Tor alle 61,6 Minuten! Statistisch betrachtet ist der 18-jährige Franzose der effektivste Spieler der Bundesliga-Geschichte mit mindestens 25 Einsätzen. Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern München erzielte Tel in 431 Einsatzminuten sieben Treffer.

Blick man nur auf die aktuelle Saison, ist seine Ausbeute sogar noch beeindruckender: In den bisherigen drei Bundesligaspielen wurde Tel jeweils in der Schlussphase eingewechselt, zweimal traf er innerhalb kürzester Zeit - beim Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag sogar zum entscheidenden 2:1. Tel ist aktuell der perfekte Joker.

Das Tor gegen Gladbach löste eine Lob-Lawine aus, die sich seitdem über Tel ergießt. Laut Joshua Kimmich habe sich der junge Stürmer "extrem gut" entwickelt: "Er gibt einfach immer Gas, in jedem Training, in jedem Spiel. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen". Präsident Herbert Hainer nannte Tel sogar "eines der größten Talente in Europa".