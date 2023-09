FC Bayern München: "Käfig voller Narren!" Uli Hoeneß plädiert für veränderte Transferstrategie des FCB

Der FC Bayern München erlebte am letzten Tag des Transferfensters ein Debakel. Anlass für Uli Hoeneß, eine klare Ansage in Richtung der Verantwortlichen zu machen: Am Deadline Day sollte der Rekordmeister mit seinen Aktivitäten längst fertig sein.

Uli Hoeneß möchte Wechsel von Spielern nicht mehr unmittelbar vor dem Ende der Transferperiode abschließen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München sprach sich in der Süddeutschen Zeitung deshalb für eine veränderte Strategie aus: "Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht."

Auch den Hype rund um die Transfers kritisierte der 71-Jährige. Die Shows im Fernsehen nannte er einen "Käfig voller Narren". Idealerweise sollten Transfers bis zum Trainingsstart oder spätestens bis zum 1. August vollzogen werden, erklärte Hoeneß.

Nachdem das Transferfenster nun geschlossen ist, witzelte der ehemalige Manager des FCB, dass das Wort Transfer "bis zum 1. Dezember unter Strafe gestellt" sei. Am Deadline Day wollten die Münchner mit João Palhinha noch einen Sechser für Thomas Tuchel verpflichten. Der Deal scheiterte aber, weil der FC Fulham keinen Ersatz mehr fand.