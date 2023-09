FC Bayern: Viel Kritik an Ex-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch in der Heimat

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman hat Ryan Gravenberch öffentlich kritisiert. Weil der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern in dieser Länderspielpause nicht zur U21 reisen will, zog er sich auch den Zorn des A-Nationaltrainers zur.

Koeman erklärt am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz: "Mit Ryan Gravenberch sind wir nicht glücklich." Es habe deswegen auch Kontakt zwischen Nigel de Jong, dem Sportdirektor des niederländischen Verbands KNVB, und dem 21-Jährigen gegeben.

Koeman nahm bei der Gelegenheit auch Bezug auf Bayer Leverkusens Jeremy Frimpong, der ebenfalls nicht zur U21 wollte und nun nicht für die A-Elf nominiert wurde: "Man kann sich durch gute Leistungen bei den Junioren empfehlen. Wir sind überhaupt nicht glücklich mit den Absagen für die Jugendmannschaften. Wir glauben, dass man immer zur Verfügung stehen muss. (…) Das ist deine Pflicht als Spieler, du musst in jedem Team spielen." Frimpongs Nichtberücksichtigung dürfe man dabei durchaus "als Strafe" ansehen, so der ehemalige Barça-Coach.

Gravenberch war am Deadline Day vom FC Bayern zum FC Liverpool gewechselt. Wegen dieses Transfers wollte er nicht zur U21 von Trainer Michael Reiziger. In einem Statement des KNVB hieß es zu Gravenberchs Abwesenheit bei den beiden anstehenden EM-Qualifikationspartien: "Der Mittelfeldspieler des FC Liverpool hat KNVB-Trainer Michael Reiziger wissen lassen, dass er sich während der Länderspielpause auf seinen neuen Verein konzentrieren möchte und daher nicht zur Verfügung steht."

Mahnende Worte kam auch von Reiziger selbst. Er sagte dem Algemeen Dagblad: "Nein, ich glaube nicht, dass das eine gute Entscheidung ist. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich glaube wirklich nicht, dass es eine gute Entscheidung ist. Ich kenne Ryan, ich denke, er ist ein guter Junge, ein netter Kerl, aber er hat die falsche Entscheidung getroffen."

Gravenberch absolvierte bisher elf A-Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei ein Tor. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verpasste er, weil er beim FC Bayern nicht regelmäßig zum Einsatz kam. Liverpool holte ihn vor wenigen Tagen für 40 Millionen Euro Ablöse in die Premier League.