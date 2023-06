FC Bayern München, News und Gerüchte: "Unsinn!" Uli Hoeneß kassiert Konter von Lothar Matthäus - FCB-Fehleinschätzung bei Declan Rice?

Ist Bayerns Wunschtransfer Declan Rice doch kein Sechser? Lothar Matthäus kontert Kritik von Uli Hoeneß. Zudem soll ein Top-Talent dem FC Bayern München abgesagt haben. Die News und Gerüchte rund um den FCB.

© getty FC Bayern, News: Kein Sechser? Ex-Co-Trainer von West Ham über Rice Der ehemalige Co-Trainer von West Ham United, Alan Irvine, erklärte im Interview mit ran, dass er sich gut vorstellen könnte, dass sich Declan Rice in der Bundesliga durchsetzen würde. "Er wäre sicher in der Lage, nach Deutschland zu ziehen. Im Ausland zu spielen, ist eine fantastische Sache für jeden Fußballer und die Bundesliga steht auch finanziell auf guten Füßen", begründet er seine Einschätzung. Der ehemalige Mentor von Declan Rice, der ihn damals bei West Ham United in die erste Mannschaft holte, schätzt jedoch seine Position offenbar anders ein als der FC Bayern München. "Natürlich kann Declan super auf der Sechs spielen, das steht absolut außer Frage", stimmte er den Bayern-Bossen, die ihn offenbar für die Rolle hinter Joshua Kimmich holen wollen, zu. "Aber es ist so, als hätte man einen fantastischen Sportwagen und würde ihn sehr langsam fahren." Rice sei dann zwar immer noch ein "fantastischer Sportwagen, aber man holt nicht das Beste aus ihm heraus". Alan Irvine sieht seinen ehemaligen Schützling viel eher auf der Achter-Position, die Kimmich beim FCB und vorerst auch bei der Nationalmannschaft einnehmen soll, zuhause. Als junger Spieler habe Rice Frank Lampard gemocht, doch Irvine riet ihm: "Für mich bist du kein Frank Lampard, aber du KÖNNTEST ein Steven Gerrard werden!" Auf der Acht wäre die Konkurrenz jedoch groß - und die Sechser-Lücke des FC Bayern immer noch nicht gefüllt.

© Getty Images FC Bayern, News: Uli Hoeneß äußert "große Sorgen" über Saudi-Arabien Uli Hoeneß hat sich gegenüber Sky besorgt gezeigt, was die Geldströme in den Fußball aus Saudi-Arabien angeht. Außerdem äußerte sich der 71 Jahre alte Ehrenpräsident des FC Bayern München über die Transferplanung und Neuzugang Raphael Guerreiro. Die ganze Meldung findet ihr hier.

© getty FC Bayern, News: "Unsinn!" Lothar Matthäus kontert Uli Hoeneß In seinem Sky-Interview äußerte sich Hoeneß zudem zu Lothar Matthäus und seinen getätigten Aussagen, Bayern würde "vier bis fünf Spieler" abgeben, darunter "auch deutsche Nationalspieler". Hoeneß erklärte, er wolle Matthäus "die Kanäle abschneiden, auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten weniger Informationen kriegen". "Diese Aussage ist Unsinn!", konterte der Rekordnationalspieler jedoch noch am Sonntagabend gegenüber Bild. "Ich habe nie Informationen vom FC Bayern bekommen", betonte er. Man könne ihm also nichts abschneiden. "Ich sehe Dinge auf dem Platz, ich spreche mit den Menschen. Ich rede über das, was ich wahrnehme. Aber ich habe nichts gesteckt bekommen." Zudem sehe er, "dass die Mannschaft nicht funktioniert oder die Stimmung schlecht ist."

© imago images FC Bayern, News: Hoeneß über die Sportdirektoren-Suche Neben seinen vielen Äußerungen zum Fußball und dem FCB ging Uli Hoeneß auch konkret auf die Thematik der Sportdirektoren-Suche ein. Während Karl-Heinz Rummenigge am Samstag noch verkündete, man wolle den neuen Sportdirektor "in nicht allzu ferner Zukunft verkünden", richtet Hoeneß seinen Fokus etwas weiter in die Zukunft: "Wir wollen uns bis Weihnachten unsere Zeit nehmen", erklärte er gegenüber Sky. Seine Meinung über Max Eberl, den er "sehr mag", wie er einst der Süddeutschen Zeitung verriet, habe sich "nicht verändert", er wolle aber keine Namen kommentieren. "Wir sind im Zeitplan und haben einige Ideen. Aber sie lassen sich nicht über Nacht realisieren. Karl-Heinz und ich haben versprochen, auszuhelfen, bis diese Position gefüllt ist."

© Getty Images FC Bayern, Gerüchte: Nagelsmanns Teampsychologe wohl entlassen Der FC Bayern München trennt sich rund zweieinhalb Monate nach Julian Nagelsmann offenbar auch von dem vom Ex-Trainer installierten Teampsychologen Dr. Maximilian Pelka, wie der kicker berichtet. Pelka arbeitete zuvor bereits drei Jahre in der Jugendakademie von Fortuna Düsseldorf und zuletzt vier Jahre bei RB Leipzig, wo er ebenfalls unter Nagelsmann tätig war. Im Sommer 2021 holte der Ex-Coach ihn mit nach München. Dem Bericht zufolge seien einige Spieler verwundert darüber gewesen, dass Pelka trotz der Nagelsmann-Entlassung auch unter Thomas Tuchel vorerst in der Verantwortung geblieben sei.

© getty FC Bayern, News: Alphonso Davies spricht über seine Zukunft Nachdem sein Berater Nick Huoseh zuvor Real Madrid Hoffnung auf einen Transfer von Alphonso Davies gemacht hatte, äußerte sich Bayerns Star-Linksverteidiger nun ganz anders. Er könnte sich sogar ein Karriereende im Trikot des FCB vorstellen. "Wenn es dazu kommt, warum nicht? Bayern ist einer der größten Klubs der Welt", erklärte der Kanadier im Interview mit dem Fernsehsender TSN: "Es ist ein großartiger Gefühl, für so einen Klub zu spielen. Ich will ein Teil davon sein und alles für den Klub geben." Zudem äußerte er sich zu den Gerüchten, wonach Hasan Salihamidzics Abgang seine Zukunft beeinflusse. "Das beeinträchtigt die Spieler aber nicht wirklich. Wir gehen raus und spielen unser Spiel. Im Moment ist es nur wichtig, für das Team zu spielen", stellte Davies klar. Außerdem sprach Davies im Podcast Say Less über die Vergangenheit: Vor seiner Bayern-Zeit wäre es fast zu einem Wechsel zum FC Barcelona gekommen. Als dieser platzte, war er "am Boden zerstört". Er habe aus der Presse erfahren, dass der Deal nicht zustande kam, weil er aus Kanada komme - das habe der damalige Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu nicht gewollt. Ob das stimmt, könne er jedoch nicht verifizieren.