FC Bayern München: FCB-Star Alphonso Davies spricht über geplatzten Wechsel zum FC Barcelona

Alphonso Davies hat über den gescheiterten Wechsel zum FC Barcelona vor seinem Engagement bei Bayern München gesprochen und verraten, dass er an der Absage der Katalanen ziemlich zu knabbern hatte.

"Barcelona war an mir interessiert, aber der Präsident (damals Josep Maria Bartomeu, d. Red.) wollte mich nicht, weil ich aus Kanada komme", sagte Davies im Podcast Say Less und führte aus: "Zumindest stand das so in der Presse. Ich weiß nicht, ob der Präsident es wirklich gesagt hat. So wurde es jedenfalls berichtet. Ganz ehrlich: Ich war am Boden zerstört."

Statt nach Barcelona wechselte Davies im Januar 2019 mit damals 18 Jahren schließlich von den Vancouver Whitecaps aus der MLS zum FC Bayern. 14 Millionen Euro ließ der FCB sich den Transfer kosten.

Nach einer Anlaufzeit von nur wenigen Monaten avancierte Davies bei Bayern zum Stammspieler und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Linksverteidiger der Welt.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 22-jährige Kanadier insgesamt 38 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm drei Tore und acht Vorlagen.

Davies hat in München einen noch bis 2025 datierten Vertrag. Obwohl er zuletzt betonte, dass sein Fokus darauf liege, bei Bayern zu bleiben, gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel.

Vor allem Barcelonas Erzrivale Real Madrid wird dabei als Interessent gehandelt.