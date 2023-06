FC Bayern, News und Gerüchte: Real Madrid scharf auf Alphonso Davies - "kein kategorisches Nein" des FCB

Real Madrid soll zum FC Bayern Kontakt wegen eines Davies-Transfers aufgenommen haben. Eine Abfuhr gab es dabei nicht. Ein Mittelfeldtalent könnte die Bayern verlassen, Lothar Matthäus rechnet mit einem Ausverkauf - und es gibt Neues zu Declan Rice. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Davies ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. In den letzten Monaten hatte es Berichte gegeben, laut denen neben Englands Meister Manchester City eben auch Real Madrid die Fühler nach dem kanadischen WM-Teilnehmer ausgestreckt habe. Dort könnte Ferland Mendy vor einem Abgang stehen. Eduardo Camavinga, der zuletzt häufig auf der linken Abwehrseite spielen musste, sieht sich lieber im zentralen Mittelfeld.

Allerdings ist diese nach dem Beben in der sportlichen Führung zunächst auf Eis gelegt. Huoseh sagte der Bild vor einigen Tagen: "Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden. (...) Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben. Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen."

Zudem seien Vertreter Reals zweimal in München gewesen, um sich Davies aus der Nähe anzusehen und mit dessen Berater zu sprechen. Agent Nedal Huoseh weilte zuletzt länger in der bayerischen Landeshauptstadt - eigentlich, um mit dem FCB über eine vorzeitige Vertragsverlängerung seines Schützlings zu verhandeln.

Die Gerüchte um ein Interesse des spanischen Rekordmeisters Real Madrid an Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies werden konkreter. Wie die Marca schreibt, haben Verantwortliche der Blancos sich beim FCB nach der Verfügbarkeit des 22-Jährigen erkundigt und dabei "kein kategorisches Nein" erhalten. Dabei sei es um einen Transfer zur neuen Saison gegangen.

© imago images

FC Bayern, Gerücht: Eyüp Aydin ist heiß begehrt

Mittelfeldtalent Eyüp Aydin könnte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Laut eines Berichts von Sky zeigen mehrere namhafte Vereine Interesse an dem jungen Mittelfeldspieler, der aktuell für die Reserve der Roten regelmäßig zum Einsatz kommt. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Schalke 04 sowie ein internationaler Top-Klub sollen sich um Aydin bemühen.

Die Münchner zogen gemäß Sky im Frühjahr eine Option bei dem 18-Jährigen, sein 2023 auslaufender Vertrag wurde damit um ein Jahr verlängert. Für eine Million Euro Ablöse sei er aber in der kommenden Transferperiode zu haben.

Aydin wechselte 2017 aus der Jugend des 1. FC Heidenheim in den FCB-Nachwuchs. In der Regionalliga absolvierte der defensive Mittelfeldmann in dieser Saison 24 Partien. Dabei gelangen ihm drei Tore und vier Assists.