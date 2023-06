FC Bayern München, News und Gerüchte: Entscheidung bei Lucas Hernández steht wohl bevor

Bei Lucas Hernández steht offenbar eine Entscheidung bevor. Die Münchner befinden sich bei Declan Rice wohl nicht in der Pole Position. Und: Die Schmerzgrenze bei Alphonso Davies soll es in sich haben. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty

FC Bayern, Gerücht: Baldige Entscheidung bei Hernández?

Lucas Hernández könnte den FC Bayern im Sommer in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Wie die Sport Bild berichtet, gab es am Dienstag deshalb ein geheimes Treffen zwischen den FCB-Verantwortlichen um Jan-Christian Dreesen sowie Marco Neppe und dem Franzosen. Thomas Tuchel stünde ohnehin ständig mit dem 27-Jährigen in Kontakt.

Demnach gibt es nur zwei Optionen für die Bayern: Entweder verlängert Hernández oder er wird verkauft. Es soll in jedem Fall verhindert werden, dass der Verteidiger im Sommer 2024 ablösefrei geht.

Eine Entscheidung soll möglichst bald getroffen werden - am besten noch bevor Hernández am 14. Juni in den Urlaub geht.

Vor einigen Wochen hatte trotz seines Kreuzbandrisses alles noch auf einen langfristigen Verbleib von Hernández hingedeutet, doch PSG soll ihm dem Vernehmen nach ein lukratives Angebot gemacht haben.

Der Wechsel in der Führungsetage um Hasan Salihamidzic, der gute Gespräche mit Hernández geführt haben soll, macht die Situation zudem nicht einfacher. Außerdem soll ihm Paris einen Fünfjahresvertrag vorgelegt haben, die Bayern hingegen einen Kontrakt über drei weitere Jahre.