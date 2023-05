FC Bayern, News und Gerüchte: Goretzka will trotz bevorstehenden Neuzugängen offenbar beim FCB bleiben

Leon Goretzka hat offenbar eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen. Dietmar Hamann spricht sich für Anton Stach als Rice-Alternative aus. Außerdem: Thomas Helmer kritisiert FCB-Coach Thomas Tuchel. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, Gerücht: Goretzka plant München-Verbleib Beim FC Bayern erlebte Leon Goretzka eine eher durchwachsene Saison. Zwar stand der Mittelfeldspieler in den meisten Partien auf dem Feld, wirklich zu überzeugen wusste er aber nur selten. Der FC Bayern will auf seiner Position deshalb im kommenden Sommer nachrüsten, was die Spekulationen um die Zukunft des 28-Jährigen anheizt. Nach Informationen von Sport1 soll Goretzka jedoch bereits eine Entscheidung getroffen haben. Trotz des bevorstehenden Transfers von Konrad Laimer (RB Leipzig) sowie weiterer potenzieller Neuzugänge im zentralen Mittelfeld, will der Nationalspieler auf jeden Fall in München bleiben. Lediglich bei einer klagen Ansage von Trainer Thomas Tuchel, dass er nicht mehr mit dem 28-Jährigen plane, wäre ein Abgang denkbar. Dazu soll es dem Bericht zufolge aber noch nicht gekommen sein. Überhaupt gibt es beim FC Bayern keinerlei Anzeichen, die auf einem bevorstehenden Abgang Goretzkas hindeuten. Beim FC Bayern hat der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Saison absolvierte Goretzka 39 Pflichtspieleinsätze, in welchen er sechs Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.

© getty FC Bayern, News: Hamann spricht sich für Stach statt Rice aus Übereinstimmenden Medienberichten soll Declan Rice von West Ham United der absolute Wunschspieler des FC Bayern im Sommer sein und deshalb unbedingt an die Isar gelotst werden. Insgesamt könnte sich das Unterfangen aber als schwierig herausstellen, weil der Mittelfeldspieler wohl nicht für unter 80 bis 100 Millionen Euro den Verein wechseln wird. Dass die Bayern aufgrund des hohen Preisschildes abwinken, ist zumindest nicht ganz unwahrscheinlich. Sky-Experte Dietmar Hamann bringt deshalb eine für die Münchner etwas günstigere Alternative ins Gespräch. "Rice ist mit Sicherheit ein Spieler für den FC Bayern, aber zu teuer", sagte der 49-Jährige gegenüber der AZ. "Anton Stach von Mainz halte ich für sehr spannend. Er ist ein Arbeiter, noch nicht so bekannt. Bayern hat aus meiner Sicht ohnehin zu viele Stars im Team und zu wenige Handwerker. Stach wäre so einer." Der Mainzer Mittelfeldspieler hatte zuletzt in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung seine Pläne dargelegt, in naher Zukunft international spielen zu wollen. "Conference League, Euro League, Champions League - das ist auf jeden Fall ein naheliegendes Ziel von mir. Ich würde schon auch demnächst in meiner Karriere gerne den nächsten Schritt machen, um international zu spielen", so Stach. Der BVB gilt ebenfalls als mögliches Transferziel.

© getty FC Bayern, Gerücht: Interesse an Benjamin Khaderi von PSV Auch der FC Bayern soll ein Auge auf Mittelfeldjuwel Benjamin Khaderi vom Eredivisie-Spitzenklub PSV Eindhoven geworfen haben. Die Bild berichtet von einem Interesse des Bundesligarivalen RB Leipzig an dem 15-Jährigen. In dem Zuge heißt es, auch der Rekordmeister habe Khaderi bereits beobachtet. Der Teenager gilt in den Niederlanden als großes Talent. 2018 wechselte aus der Jugend von VV Bennekom nach Eindhoven und kommt dort aktuell für die U17 zum Einsatz. Seit Oktober 2022 ist Khaderi niederländischer U16-Nationalspieler.