FC Bayern München, News und Gerüchte: Tennis-Star drückt die Daumen - Schalen-Duplikat in Köln

Der FC Bayern hofft immer noch auf die Meisterschaft - und mit Daniil Medvedev drückt ein Tennis-Star aus Paris die Daumen. Geht sein Wunsch in Erfüllung, erhalten die FCB-Spieler aber nur ein Duplikat der Meisterschale. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, News: Lothar Matthäus glaubt an Mané-Verkauf Lothar Matthäus hat sich gegenüber dem südafrikanischen Fernsehsender Super Sport Blitz zur Zukunft vom letztjährigen Star-Transfer des FC Bayern München geäußert. Er kritisierte Sadio Mané, seine Leistungen seien nicht so gewesen "wie in Liverpool vor zwei Jahren". Ihn als Ersatz für Robert Lewandowski zu verpflichten, sei ein "Fehler" gewesen. Ohnehin glaubt der Rekordnationalspieler nicht an einen langfristigen Verbleib Manés in München. "Ich glaube, dass die Beziehung zwischen Bayern München und Mané nach dem Spiel am Wochenende wieder vorbei ist", erklärte er, "die Bayern werden einen Weg finden, um ihn glücklich zu machen." Für den frei gewordenen Kaderplatz hat er auch eine feste Vorstellung: Er soll "für einen jungen Spieler" genutzt werden.

© getty FC Bayern, News: Daniil Medvedev drückt die Daumen Bevor Daniil Medvedev in Paris die Mission zweiter Grand-Slam-Titel angeht, legt der Tennis-Profi seinen Fokus auf das Meisterrennen in der Bundesliga. "Ich trainiere um zwei, also kann ich zumindest die zweite Halbzeit sehen. Ich liebe es, Bayern München zu verfolgen und zu unterstützen", sagte der bekennende Anhänger des Rekordmeisters vor dem Start der French Open am Sonntag. Die Hoffnung auf den elften Bayern-Titel in Folge hat Medvedev noch nicht aufgegeben. "Hoffentlich schaffen sie es noch. Es hängt aber natürlich jetzt mehr von Borussia Dortmund ab", sagte der Weltranglistenzweite: "Ich wäre schon enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen." Anschließend wird sich der US-Open-Sieger von 2021 wieder auf den eigenen Sport konzentrieren. Nach seinem Turniersieg beim ATP-Masters in Rom tritt Medvedev (27), nicht gerade als Sandplatz-Liebhaber bekannt, als Mitfavorit in Roland Garros an.

© getty FC Bayern, News: Coman vor erster Nicht-Meisterschaft Wenn der 34. Spieltag rum ist, könnte es für Kingsley Coman ein ungewohntes Gefühl geben: Zum ersten Mal in seinem Profi-Leben wird er möglicherweise nach dem letzten Spieltag nicht die Meisterschaft feiern. Seit er im Profifußball unterwegs ist, haben seine Teams in jedem Jahr den Titel gewonnen. 2013 und 2014 gewann er mit Paris Saint-Germain in Frankreich, 2015 mit Juventus Turin in Italien - und seit 2016 war er an den Meisterschaften vier bis zehn der aktuellen Bayern-Erfolgsserie beteiligt. Holt der BVB die Meisterschaft, gibt es für den "King" zum ersten Mal nichts zu feiern.

© getty FC Bayern, News: Choupo-Moting kämpft mit um die Schale Wenn der FC Bayern München am 34. Spieltag gegen den 1. FC Köln spielt, wird Thomas Tuchel auf Eric Maxim Choupo-Moting zurückgreifen können. Das gab der Cheftrainer auf der Pressekonferenz bekannt. Der Topstürmer ist damit erst im zweiten Bundesliga-Spiel seit Tuchels Übernahme einsatzbereit - bisher spielte er nur beim 4:2-Sieg des FCB über Borussia Dortmund.

© getty FC Bayern, News: Bei Meisterschaft - Münchener erhalten in Köln nur Duplikat der Schale Sollte sich der FC Bayern am heutigen Samstag in Köln ab 15.30 Uhr doch nur zur Meisterschaft schießen, würden die Spieler nicht die echte Meisterschale erhalten - sondern ein Duplikat! Das Original befindet sich in Dortmund und würde dem BVB beim Gewinn der Meisterschaft überreicht werden. Auch die Person, die den Bayern die Schale im Fall der Fälle überreichen würde, steht fest: Jan-Christian Dreesen, Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga - und Finanzvorstand der Bayern.

© getty FC Bayern, Gerücht: DFB wechselte offenbar kurzfristig FCB-Schiri Als der DFB auf seiner Homepage planmäßig die Schiedsrichter-Ansetzungen für den kommenden Spieltag verkündete, stand fest: Sven Jablonski wird das Spiel zwischen Köln und Bayern pfeifen. In Dortmund leitet Marco Fritz die Partie gegen Mainz. Doch laut einem Bericht der Bild soll das gar nicht der eigentliche Plan gewesen sein. Eigentlich war demnach Felix Zwayer für die Partie in Köln angesetzt. Doch dieser soll sich krank abgemeldet haben - nur deshalb sei Jablonski als Schiedsrichter für Köln-Bayern angesetzt worden.

© getty FC Bayern, Gerücht: Vertrags-Verhandlungen mit Alphonso Davies laufen Laut dem Transfer-Journalisten Fabrizio Romano haben die Münchner bereits begonnen, mit Linksverteidiger Alphonso Davies um einen neuen Vertrag zu verhandeln. Der aktuell laufende Vertrag des Kanadiers endet 2025. Laut Romano will Davies erst noch abwarten, wie sich die Bayern nach dieser Saison auf den Führungsposten aufstellen.

© getty FC Bayern, Gerücht: Wird João Cancelo zum Transfer-Schnäppchen? João Cancelos Leihe beim FC Bayern München läuft im Sommer aus. Manchester City soll laut der spanischen Sport aber seine Ablöseforderungen gesenkt haben, die Skyblues sollen für den Portugiesen nur noch 40 Millionen Euro verlangen. Alle Infos zu Cancelo findet ihr hier.

© getty FC Bayern, News: Frauen-Spielerin der Bayern hofft auch gemeinsame Feier mit den Männern Klara Bühl hofft auf eine gemeinsame Meisterfeier am Marienplatz mit den Männern von Bayern München am Sonntag. "Wir glauben an die Jungs und drücken ihnen die Daumen, damit wir zusammen auf dem Balkon stehen können", sagte die Angreiferin des FC Bayern mit Blick auf das Saisonfinale bei den Männern am Samstag: "Es wäre ein Traum, mit den Fans am Marienplatz zu feiern." Dafür müssen aber auch die FCB-Frauen ihre Hausaufgaben erledigen. Mit einem Sieg am Sonntag (14.00 Uhr) gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Turbine Potsdam können sich die Münchnerinnen im Fernduell mit dem VfL Wolfsburg zum fünften Mal den Meistertitel sichern. "Die Motivation ist natürlich unglaublich hoch. Es geht darum, Meister zu werden oder nicht", sagte Bühl. Dies sei jeder Spielerin bewusst - vor allem nach dem vergangenen Spieltag, an dem die Bayern durch ein 0:0 bei Bayer Leverkusen den ersten Matchball vergeben hatten. Potsdam werde im "vorerst letzten Bundesliga-Spiel alles reinhauen", ergänzte sie: "Sie werden uns nichts schenken."