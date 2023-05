FC Bayern: Die Meisterfeier auf dem Marienplatz im Liveticker

Nach dem dramatischen Titelgewinn am Samstag wird der FC Bayern München seine 11. deutsche Meisterschaft in Folge am Sonntag traditionell auf dem Marienplatz feiern. Kommt es gemeinsam mit der Frauen-Mannschaft zur doppelten Meisterfeier? Alle Entwicklungen gibt es hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Die Meister im Liveticker - gewinnen die Frauen auch den Titel?

14.45 Uhr: Halbzeit am Campus. 7:0! Georgia Stanway aus der Distanz und Lina Magull haben mittlerweile ebenfalls getroffen - und Bayern will immer noch mehr. Im Parallelspiel führt der VfL Wolfsburg 2:1 gegen Freiburg, aber wenn hier kein Wunder mehr geschieht, werden die Bayern mit zwei Punkten Vorsprung Meister.

14.30 Uhr: Es geht alles viel zu schnell für Potsdam. Bayern trifft nach Belieben und spielt weiter nach vorn - und Jovana Damnjanovic markiert innerhalb weniger Minuten zwei Tore. 5:0 schon!

14.21 Uhr: 3:0! Kumagai schnürt den Doppelpack! Nach einem Schuss von Schüller ist sie zur Stelle und drückt den Abpraller über die Linie. Obwohl: Die Zeitlupe beweist, dass es sich wohl eher um ein Eigentor handelt.

14.12 Uhr: Lea Schüller erhöht! Nach einer Flanke von links kann die Angreiferin im Fünfer ganz frei hochsteigen und den Ball zum 2:0 einköpfen. Ihr 13. Saisontor, da klatschen auch die Männer auf der Tribüne.

14.04 Uhr: Das geht doch sehr gut los für den Tabellenführer: Nach einer Ecke hat sich Saki Kumagai am langen Pfosten freigeschlichen und drückt den Ball über die Linie. 1:0 für den Favoriten!

14.00 Uhr: Anstoß am ausverkauften FC Bayern Campus! Vor den Augen von Uli Hoeneß und der kompletten Herrenmannschaft beginnt das Spiel der Bayern gegen Turbine Potsdam. Der Traditionsklub steht bereits als Absteiger fest.

FC Bayern: Die Meisterfeier im Liveticker - Vor Beginn

13.58 Uhr: Beim Rahmenprogramm auf dem Marienplatz wird natürlich auch Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) mit von der Partie sein, er wird die Mannschaft(en) im Großen Sitzungssaal empfangen. Anschließend geht es auf den Balkon.

13.55 Uhr: Wie sieht der Plan für heute aus? Die Mannschaft ist gestern Abend bereits aus Köln zurückgekehrt und hat sich jetzt am Campus eingefunden, um die Frauen-Mannschaft anzufeuern. Die braucht noch einen Sieg zum Titel. Danach geht es weiter zum Marienplatz, wo ab 17.30 Uhr die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon beginnt - hoffentlich gibt es dann gleich zwei Titel zu feiern.

Für die Fans am Campus werden übrigens im Fall des Meistertitels der Frauen Sonderbusse eingesetzt, um rechtzeitig zur Innenstadt zu gelangen.

13.50 Uhr: Der Tag gestern hat hohe Wellen geschlagen. Deshalb hat die Vereinsführung zur Pressekonferenz gebeten, mit Präsident Herbert Hainer und Oliver Kahns Nachfolger Jan-Christian Dreesen. Dabei sorgten gleich mehrere Aussagen für Aufsehen. Hier könnt Ihr alles nachlesen.

13.45 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Feierlichkeiten des FC Bayern München am heutigen Sonntag.

Bundesliga: Abschluss-Tabelle nach dem 34. Spieltag