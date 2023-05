FC Bayern München, News und Gerüchte: Verletzung? Thomas Tuchel erklärt Bankplatz von Thomas Müller

Thomas Tuchel erklärt die abermalige Entscheidung gegen Thomas Müller. Matthijs de Ligt spricht über den Druck beim FC Bayern München vor dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC in der Bundesliga. Lothar Matthäus bringt einen alten Bekannten als Nachfolger von Oliver Kahn ins Spiel. Michael Ballack kritisiert einen Bayern-Youngster. News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

Müller wurde von Tuchel in der 61. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Zwar war der Weltmeister von 2014 an keinem der beiden Tore direkt beteiligt, doch der Führungstreffer von Serge Gnabry fiel nur acht Minuten nach seiner Einwechslung.

© getty

FC Bayern München, News: Matthijs de Ligt erklärt besondere Drucksituation

Matthijs de Ligt zeigte sich nach der durchwachsenen Leistung gegen Hertha BSC zufrieden. "Wir sind sehr froh", gab der Innenverteidiger Einblicke in seine Gefühlswelt: "Es war ein schwieriges Spiel für uns. Wenn Dortmund zwei Punkte verliert, willst du mit Feuer und Wille ins Spiel gehen." Das wiederum könnte auch ein Problem am Sonntagnachmittag gewesen sein. "Mit dem Druck und der Spannung ist es immer schwierig", erklärte der 23-Jährige.

Nach der 1:3-Niederlage in Mainz sei man "emotional müde" gewesen. "Mit dem Körper auch, aber mehr mental", so de Ligt: "Natürlich habe ich mit der Mannschaft und dem Trainer gesprochen. Wir haben gesagt, was wir machen müssen. Wir müssen mit der gesamten Mannschaft die Meisterschaft gewinnen und heute war der erste Schritt." Ob man stabil genug sei, um die letzten vier Spiele zu gewinnen, konnte der Niederländer allerdings nicht beantworten: "Das Wichtigste ist, dass wir stabil sind und wir unsere Qualitäten nutzen. Wir müssen alles als Mannschaft machen und eine gute Atmosphäre haben." Dann sei der Titel möglich.