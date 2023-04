FC Bayern München, News und Gerüchte: João Palhinha ist als Neuzugang im Gespräch

Bei den Bayern rückt die Transferplanung in den Fokus. Ein Portugiese wird für das Zentrum gehandelt. Derweil wissen Bochums Fans bereits, wer Deutscher Meister wird. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

Der Rechtsfuß reiht sich in eine Liste namhafter Kandidaten für die Mittelfeldzentrale des FC Bayern ein. In den vergangenen Tagen berichteten verschiedene Medien, Mateo Kovacic vom FC Chelsea und Manchester Uniteds Casemiro stünden beim neuen FCB-Trainer Thomas Tuchel für diese Position hoch im Kurs.

Für die Cottagers absolvierte er 2022/23 34 Pflichtspiele, in denen er 4 Tore erzielte. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er für Portugals Nationalmannschaft in drei Partien auf dem Rasen.

Der 27-Jährige wechselte vor dieser Spielzeit für 20 Millionen Euro von Sporting CP nach London und absolviert eine starke erste Saison in der Premier League. Er wurde zuletzt auch beim FC Liverpool als Neuzugang ins Spiel gebracht, die mögliche Ablöse bei einem Transfer soll mehr als 50 Millionen Euro betragen. Palhinha steht in Fulham bis 2027 unter Vertrag, stehe einem möglichen Wechsel zum deutschen Rekordmeister aber wohlwollend gegenüber.

© getty

FC Bayern, News: Ralf Rangnick über Zukunft von Paul Wanner

Der in Österreich geborene Paul Wanner, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, zählt zu den größten Talenten des FC Bayern. Seit Monaten streiten der österreichische und deutsche Fußball-Verband um die Gunst des 17-Jährigen - voerst möchte Wanner für die U-Teams des DFB kicken.

Eine Entscheidung für eine A-Mannschaft gibt es jedoch noch nicht. Ralf Rangnicks, Österreichs Nationaltrainer, steht in "regelmäßigem Austausch" mit Wanner, auf den er große Stücke hält, wie der 64-Jährige bei Sport1 erzählte. "Was für mich absolut für ihn spricht, er hat jetzt gesagt: 'Herr Rangnick, ich möchte mir jetzt erst mal überhaupt Nominierungen, egal für welche A-Nationalmannschaft, verdienen. Dazu muss ich Stammspieler sein bei irgendeiner Erst- oder Zweiliga-Mannschaft', sagte Rangnick. "Das wird jetzt sicherlich entscheidend sein. Seine Karriere entscheidet sich nicht in der deutschen oder österreichischen Nationalmannschaft, sondern im Verein."

Beim FC Bayern wird sich Wanner den Wunsch nach einem Stammplatz wohl nicht erfüllen können. In der aktuellen Saison kommt er auf vier Einsätze und 57 Minuten bei den Profis. Mehr Chancen auf Einsatzzeit hat der offensive Mittelfeldspieler derzeit in der Regionalliga-Mannschaft des FCB und bei der U19 in der Youth League. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027. In der kommenden Saison 2023/24 könnte er ausgeliehen werden.